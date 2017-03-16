Алматинцы лидируют в покупке новых автомобилей

Всего за февраль 2017 года из автосалонов казахстанцами приобретено 2567 автомобилей, из них алматинцами куплено 730.

В феврале 2017 года в автоцентрах официальных дилеров по Казахстану было реализовано 2567 автомобилей, что на 12,2% выше аналогичного показателя в январе т.г. (2288 ед.), но ниже на 26,1% результатов годичной давности, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».





По итогам этого месяца продажи легковых автомобилей в долларовом выражении оказались выше аналогичного периода 2016 года на 22,9%.





В течение месяца казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $62,3 млн. Этот результат также превысил показатели января т.г. на 20,8%.





1878 автомобилей (73%), реализованных по итогам февраля, пришлось на импорт, 689 покупателей (27%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.





С начала года жителями республики приобретено 4855 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 30,8% ниже итогов января-февраля 2016 года.





Объем рынка в денежном выражении достиг $114 млн (+4,3%) по результатам первых двух месяцев 2017 года.





Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного месяца возглавляет Lada : за февраль 2017 г. на территории республики продано 467 автомобилей. Сбыт моделей Toyota составил 465 единиц. Третью позицию занял Renault с показателем 238 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Ravon (159 ед.) и Hyundai (154 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Volkswagen (152 ед.), GAZ (150 ед.), KIA (136 ед.), Nissan (91 ед.) и UAZ (87 ед.).





В рейтинге легковых моделей лидирует седан Toyota Camr y (186 ед.). Две позиции первой пятерки бестселлеров заняли модели Lada: на второй строчке Lada Largus (164 ед), на третьей расположился внедорожник Lada 4x4 (135 ед.). Замыкают TOP-5 февраля Ravon Nexia (126 ед.) и Volkswagen Polo (118 ед.).





В двадцатку потребительских предпочтений вошли также Toyota Rav4 (116 ед.), Lada Granta (111 ед.), Renault Duster (108 ед.), Hyundai Creta (95 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (75 ед.), Renault Sandero (64 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (42 ед.), Nissan X-Trail (42 ед.), Lexus LX (40 ед.), Renault Logan (38 ед.), Lada Kalina (37 ед.), JAC S3 (34 ед.), Ravon R2 (28 ед.), Renault Kaptur (28 ед.) и Chevrolet Cruze (28 ед.).





Основную активность в приобретении легковых автомобилей в феврале 2017 года продемонстрировали жители городов Алматы (730 реализованных авто), Астана (501 ед.), Атырау (196 ед.), Костанай (175 ед.), Караганда (149 ед.), Шымкент (131 ед.), Актау (119 ед.), Уральск (101 ед.), Актобе (96 ед.) и Усть-Каменогорск (93 ед.).



