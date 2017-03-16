Buick выпустит первый за 20 лет универсал
16 марта 2017, 16:45
Премьера новых Buick Regal состоится 4 апреля в техническом центре General Motors в пригороде Детройта.
В семействе Buick Regal нового поколения появится универсал. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на аналитиков LMC Automotive и AutoForecast Solutions.
Нынешний Buick Regal делит платформу Epsilon II с лифтбэком Opel Insignia предыдущей генерации, но при этом имеет оригинальный четырехдверный кузов. А вот его преемник будет уже просто перелицованным Insignia Grand Sport второго поколения. Соответственно, универсал Regal сделают из нового Insignia Sports Tourer. Примечательно, что «сараев» Buick не выпускал уже два десятилетия – с середины девяностых, когда конвейер покинули модели Century и Roadmaster. При этом седан Regal тоже останется, но его будут производить только в Китае и в США экспортировать не станут.
Премьера новых Buick Regal состоится 4 апреля в техническом центре General Motors в пригороде Детройта. Неделей позже машины покажут на международном автосалоне в Нью-Йорке в компании нового кроссовера Buick Enclave.
Новые лифтбэк и универсал Opel Insignia, дебютировавшие недавно в Женеве, будут продаваться в Европе с турбочетверками, но Buick может предложить для своих Regal в США другие моторы. Например, 320-сильный V6 от австралийского Holden Commodore, который из заднеприводного седана превратился в переднеприводный лифтбэк на базе все той же «Инсигнии». Кстати, предполагалось, что двойников Insignia будут экспортировать в США и Австралию с завода в Рюссельсхайме, но недавно General Motors объявил, что продает Opel французской PSA Group. Патенты по-прежнему будут принадлежать американскому концерну, но европейские предприятия станут собственностью Peugeot-Citroen.
Текст: Александр Орехов
Фото: Opel
Via cartimes
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