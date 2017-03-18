19 марта с 20:00 ч до 03:00 ч и 21 марта с 10:00 по 15:00 web-приложение «Кабинет налогоплательщика» временно недоступен

Уважаемые пользователи!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 19 марта 2017г с 20:00 ч по 03:00 ч Web-приложение «Кабинет налогоплательщика», включая модули СНН, СНТИ, СНА временно не будут доступны в связи с проведением технических работ для улучшения функционирования системы.

Кроме того, 21 марта текущего года с 10:00 ч по 15:00 ч времени г. Астана в связи с проведением технических работ на ИНИС в web-приложении «Кабинет налогоплательщика» временно будут не доступны следующие информационные сервисы:

- получение регистрационных данных;

- подача налогового заявления и получение статуса обработки налогового заявления;

- получение статуса жалоб на результаты налоговой проверки.

КГД МФ РК приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с техническими работами.