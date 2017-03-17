В Актау старшеклассник придумал и собрал тюбетейку для слабовидящих
17 марта 2017, 08:07
Конструкция состоит из датчика движения, микроплаты и вибромотора.
Саттигали Жолдасбай сконструировал смарт-тюбетейку для слабовидящих и слепых людей. Юноша представит своё изобретение на республиканском конкурсе научных работ среди учеников Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ), сообщает Lada.kz.
Идея создать тюбетейку появилась у Саттигали Жолдасбай после поездки к дедушке в аул. Молодой человек обратил внимание, что его агашка постоянно натыкается на препятствия из-за плохого зрения. Вернувшись в Актау и проконсультировавшись с учителем кружка робототехники, Саттигали Жолдасбай решил оснастить тюбетейку датчиком движения, реагирующим на препятствия.
Конструкция состоит из датчика движения, микроплаты и вибромотора. Информация о возникшем препятствии фиксирует датчик и передает на плату. Далее срабатывает моторчик. Человек его слышит и может вовремя сориентироваться и изменить направление, - рассказал молодой изобретатель.
В апреле нынешнего года Саттигали вместе с четырьмя соучениками поедут на республиканский конкурс, где будут представлены научные проекты воспитанников НИШ из разных регионов Казахстана. В этом году Саттигали Жолдасбай заканчивает 12 класс и планирует поступить в ВУЗ на факультет геофизики.
Изобретение молодого человека привлекло внимание общественности всего Казахстана. Аналогичных "головных приборов" в виде тюбетейки в мире не существует, как говорит Дмитрий Куричев, тренер клуба "Роботрек Актау".
"То, что молодой человек самостоятельно разработал идею, подобрал необходимые составляющие и сделал так, что изобретение заработало, безусловно, заслуживает уважения. В столь юном возрасте создавать подобные вещи - это, конечно же, здорово. Это социально-значимый проект, никто в последнее время не задумывается о том, насколько сложно слабовидящим ориентироваться в пространстве. С моей точки зрения, я бы порекомендовал доработать данное изобретение: отрегулировать расстояние, на которое реагирует датчик движения, а также создать систему, при которой мотор будет срабатывать не только на препятствия, которые видны на уровне головы человека, но и на уровне ног: те же бордюры, ямы, столы, стулья. Возможно усложнить составляющие, добавить другие датчики", - сказал Дмитрий Куричев.
Фото: Lada.kz
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