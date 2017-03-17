Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Премьер-министр РК в рамках рабочей поездки по ВКО прибыл в город Семей

17 марта 2017, 10:16

Ожидается, что Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1, а также посетит филиал «Назарбаев интеллектуальной школ».


В рамках второго дня рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области ожидается, что Б.Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1 города Семей, посетит филиал «Назарбаев интеллектуальной школ», а также проведет встречу с общественностью города, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министр РК.

В ходе рабочей поездки Премьер-министр ознакамливается с ходом реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в крупных промышленно-индустриальных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах здравоохранения и образования региона.

Так накануне, Б.Сагинтаев уже посетил Актогайский горно-обогатительный комбинат, Усть-Каменогорский арматурный завод, Ульбинский металлургический завод, опытное хозяйство масличных культур, клинику микрохирургии глаза и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева.

Также Премьер-министр РК провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий области и представителями бизнеса.

Фото с сайта governmemt.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...