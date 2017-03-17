Премьер-министр РК в рамках рабочей поездки по ВКО прибыл в город Семей
17 марта 2017, 10:16
Ожидается, что Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1, а также посетит филиал «Назарбаев интеллектуальной школ».
В рамках второго дня рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области ожидается, что Б.Сагинтаев проинспектирует ход реконструкции Международного аэропорта и ТЭЦ-1 города Семей, посетит филиал «Назарбаев интеллектуальной школ», а также проведет встречу с общественностью города, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министр РК.
В ходе рабочей поездки Премьер-министр ознакамливается с ходом реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в крупных промышленно-индустриальных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах здравоохранения и образования региона.
Так накануне, Б.Сагинтаев уже посетил Актогайский горно-обогатительный комбинат, Усть-Каменогорский арматурный завод, Ульбинский металлургический завод, опытное хозяйство масличных культур, клинику микрохирургии глаза и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева.
Также Премьер-министр РК провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий области и представителями бизнеса.
Фото с сайта governmemt.kz
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