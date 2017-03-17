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Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Семея

17 марта 2017, 10:18

Премьеру был предоставлен отчет о работе системы безопасности аэропорта.


Премьер-министр РК Бахытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с ходом реконструкции и системой Международного аэропорта города Семей, проводимой в рамках Государственной программы «Нұрлы жол», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Заместитель акима области С. Актанов проинформировал Премьер-министра РК о ходе реконструкции аэропорта, взлётно-посадочная полоса которого будет удлинена с 2,7 км до 3,3 км. Также, будет построена новая аварийно-спасательная станция, и заменены все виды коммуникаций. Кроме того, Б.Сагинтаеву был предоставлен отчет о работе системы безопасности аэропорта.

Стоит отметить, что Аэропорт города Семей географически удобно расположен для транзитных маршрутов и после реконструкции сможет принимать любые типы самолетов, в том числе и грузовые лайнеры. На сегодняшний день воздушная гавань обслуживает порядка 70 тысяч человек в год.

Фото: primeminister.kz

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