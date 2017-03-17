Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающаяся сбытом алкогольной продукции

КГД Министерства финансов РК сообщает, что службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени осуществляла незаконную деятельность по сбыту алкогольной продукции с заведомо поддельными учетно-контрольными марками. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со складов и из грузовых автотранспортных средств, принадлежащих членам преступной группы, изъято более 100 000 бутылок алкогольной продукции на сумму более 85 млн тенге с поддельными акцизными марками, которые предназначались к вывозу на территорию Российской Федерации. 15 марта текущего года четырем членам преступной группы с санкции суда применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В настоящее время проводится досудебное расследование.