Моуринью — после игры с «Ростовом»: скорее всего, «МЮ» проиграет следующий матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы . Этот результат вывел манкунианцев в 1/4 финала.





«Мы боялись дополнительного времени. Это была трудная игра. У „МЮ“ есть много врагов. Формально врагом должен был быть только „Ростов“, но у нас их много. Сложно играть в понедельник вдесятером, потом — сегодня, а затем — днём в воскресенье.





Наверняка многие скажут, что мы должны были забивать много голов. Однако многое складывается не в нашу пользу. Мои парни были великолепны. Вероятно, мы проиграем воскресный матч — такова цена усталости.





В первом тайме мы были свежи и доминировали на поле. Мы создавали моменты, а „Ростов“ не мог перейти центр поля. Всё выглядело так, что мы забьём несколько голов и закончим игру. Но они также сыграли хорошо и перевели игру в ту фазу, когда у нас стали возникать проблемы», — приводит слова Моуринью BBC.





В следующем матче «МЮ» в рамках 29-го тура АПЛ сыграет с «Миддлсбро». Игра пройдёт в воскресенье, 19 марта.



