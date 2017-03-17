Нацвалюта укрепилась до 315 тенге
17 марта 2017, 11:08
Объем торгов составил 130 млн 750 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 марта 2017 года составил 315,17 тенге. По сравнению с дневной сессией 16 марта (317,34/$1) нацвалюта укрепилась на 2,17 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 314,94 тенге за доллар США, максимальный - 315,6 тенге. Объем торгов составил 130 млн 750 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 191.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849331-bdc7238cf2a512803c09d425107ecc43
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...