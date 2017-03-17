Премьер-министр РК посетил Назарбаев интеллектуальную школу Семея
17 марта 2017, 11:21
Сагинтаев осмотрел кабинеты самопознания, нанотехнологий, биотехнологий, гончарную мастерскую, столовую и библиотеку.
Премьер-министр РК в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с работой филиала Назарбаев интеллектуальной школы города Семея, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.
В ходе осмотра нового здания школы для одаренных детей, которое было сдано в эксплуатацию в конце 2016 года, Б. Сагинтаев осмотрел кабинеты самопознания, нанотехнологий, биотехнологий, гончарную мастерскую, столовую и библиотеку. Директор школы Б. Кайыржанов рассказал о достижениях учебного заведения.
Уникальность объекта состоит в том, что основной учебный корпус на 720 учащихся совмещен со спальным корпусом на 120 мест. Это позволяет одаренным детям из сельской глубинки обучаться и жить в интернате под одной крышей.
Всего за семь лет работы школы выпущено 466 выпускников, из них обладателями знака «Алтын белгі» стали 34 учащихся, аттестат с отличием получили 22 человека. Выпускники школы успешно продолжают обучение в вузах страны и зарубежья. Так, в Назарбаев университет поступили 156 выпускников, в вузах РК обучаются 283, за рубежом – 26 выпускников.
Фото primeminister.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849336-764f073cf03d4930713e121befa276bb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...