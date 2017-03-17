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Премьер-министр РК посетил Назарбаев интеллектуальную школу Семея

17 марта 2017, 11:21

Сагинтаев осмотрел кабинеты самопознания, нанотехнологий, биотехнологий, гончарную мастерскую, столовую и библиотеку.


Премьер-министр РК в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с работой филиала Назарбаев интеллектуальной школы города Семея, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

В ходе осмотра нового здания школы для одаренных детей, которое было сдано в эксплуатацию в конце 2016 года, Б. Сагинтаев осмотрел кабинеты самопознания, нанотехнологий, биотехнологий, гончарную мастерскую, столовую и библиотеку. Директор школы Б. Кайыржанов рассказал о достижениях учебного заведения.

Уникальность объекта состоит в том, что основной учебный корпус на 720 учащихся совмещен со спальным корпусом на 120 мест. Это позволяет одаренным детям из сельской глубинки обучаться и жить в интернате под одной крышей.

Всего за семь лет работы школы выпущено 466 выпускников, из них обладателями знака «Алтын белгі» стали 34 учащихся, аттестат с отличием получили 22 человека. Выпускники школы успешно продолжают обучение в вузах страны и зарубежья. Так, в Назарбаев университет поступили 156 выпускников, в вузах РК обучаются 283, за рубежом – 26 выпускников.

Фото primeminister.kz

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