Инженеры из США разработали "намордник", который заглушает и переводит речь

Американские разработчики создали устройство Hashme, которое позволяет держать ваши частные разговоры в секрете и не раздражать окружающих своей болтовнёй по телефону. Устройство имеет довольно необычный вид и напоминает собачий намордник , передает , передает Life.ru





Группа американских разработчиков создала инновационное устройство Hashme, которое позволяет разговаривать по телефону и при этом не мешать окружающим людям. Создатели позиционируют гаджет как "первую в мире маску для мобильных телефонов". Этот девайс несколько... специфического вида. По мнению разработчиков, он поможет сохранить в секрете ваши частные беседы, даже когда вы находитесь в общественном месте.





Идея создания





Идея создания такого устройства пришла неожиданно. Однажды, сидя в кафе, авторы проекта увидели девушку, которая разговаривала через наушники по скайпу. Так как она не слышала свой голос, то говорила громче, чем обычно. Заметив, что окружающие прислушиваются к её словам, она смутилась и решила закончить разговор. Этот случай натолкнул разработчиков на мысль: что делать, если ты хочешь поговорить с собеседником тет-а-тет, но не можешь из-за того, что находишься в общественном месте? Несколько месяцев работы совместно с конструкторским бюро ARTKB — и экспериментальная модель готова! Результаты своей работы авторы уже успели продемонстрировать на международной выставке потребительской электроники CES 2017, которая прошла в этом году в Лас-Вегасе. Кстати, на этой выставке в разное время были представлены первые видеомагнитофоны VCR, CD-диски и DVD.





Подробнее о самом устройстве





Есть два способа, которые позволят сделать ваш разговор приватным. Первый — сам гаджет настраивается так, что заглушает голос. Второй способ более интересный. Динамик, встроенный в маску, изменяет звук вашего голоса и воспроизводит его в выбранном режиме. Можно, например, пощебетать птичкой, стать океанской волной или заговорить как Дарт Вейдер. Конечно, второй способ не совсем согласуется с идеей "не мешать окружающим", но тоже отлично сохраняет ваши разговоры приватными.

Режим маскировки голоса позволяет использовать один из девяти звуков на выбор:













Hashme работает с приложением, которое позволяет выбирать звуки и регулировать громкость. В комплект также входят беспроводные наушники и встроенный микрофон.





Разработчики понимают, что устройство Hashme имеет весьма спорный внешний вид, и приводят по этому поводу цитату Нильса Хенрика Давида Бора: "Если идея не кажется безумной, от неё не будет никакого толку".





В настоящий момент гаджет представляет собой первый прототип, компания планирует начать промышленное производство только к концу этого года. Пока ориентировочная стоимость продукта оценивается разработчиками в $249. В мае 2017 года учредители компании собираются запустить проект на одной из платформ для краудфандинга. Начальная ставка — $149.



