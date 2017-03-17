Казахстанская модель верит в победу Головкина над Джейкобсом

Мисс Семей-2015 Жанна Акимова является большой фанаткой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина. Казахстанская модель верит в победу казахстанца над американцем Дэниэлом Джейкобсом.





«Геннадий Головкин на сегодня является одним из самых сильных боксеров. Я как преданная фанатка нашего батыра, надеюсь, что он продолжит свою беспроигрышную серию боев. Джейкобс считается самым сильным соперником из тех, с кем приходилось встречаться Головкину. Тем не менее, верю в то что, Гена одержит победу, отправив в нокаут "американского друга". Наш казахстанский боксер славится тем, что каждое его движение это четко отработанный ход, он умеет концентрироваться, сохранять бдительность и до конца контролировать ситуацию», - прокомментировала Акимова.









Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.



