Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,95, EURKZT_TOD = 339,85, RUBKZT_TOD = 5,4529, USDKZT_0_001 = +6,7702 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TОМ, EURKZT_TОМ, EURUSD_TОМ, RUBKZT_TOМ, CNYKZT_TOМ, USDKZT_0_001 и EURKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 21-23 марта (Наурыз мейрамы) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 18 марта, на понедельник, 20 марта.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,95 тенге за доллар США при объеме торгов 153 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 339,85 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами Т+2 тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4529 тенге за рубль при объеме торгов 59 100 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 315,05 тенге за доллар (-2,58), суммарный объем торгов - 284 450 тыс. USD (+49 050 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,7702 % годовых при объеме торгов 2 173 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.