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Новости за сегодня

В аэропорту Алматы произведено очередное задержание лица перевозившего незадекларированные денежные средства

 

16 марта 2016 года, в ходе проведения специального расследования, сотрудниками таможенного поста «Жетысу» и сотрудниками службы экономического расследования ДГД по г.Алматы, произведено задержание гражданина Республики Казахстан перевозившего иностранную валюту в размере 98 400 долларов США, без произведения таможенного оформления. Пассажир прибыл сообщением «Бангкок-Алматы», рейса № 932, авиакомпании «AirAstana». Задержание произведено в зале ожидания с привлечением служебно-поисковой собаки.

Согласно договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза, ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств не должен превышать сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов США (более 31 миллиона тенге).

Вместе с тем, за нарушение вышеуказанной нормы договора Уголовным кодексом РК предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

17 марта 2017, 16:35
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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