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Новости за сегодня

Прием годовых ФНО будет осуществляться ДГД по г. Астана и ДГД по г. Алматы 20 и 25 марта с 10.00 до 15.00 часов

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщает, что в связи с окончанием отчетного периода для предоставления годовых деклараций по сроку 31 марта 2017 года (ФНО 100.00, 130.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00) сотрудники Центров оказания услуг и Терминалы самообслуживания районных управлений государственных доходов по г. Алматы, для Вашего удобства будут работать в праздничный и субботний дни - 20 марта и 25 марта 2017 года с 10:00 часов до 15:00 часов.

Также о готовности осуществлять прием налоговой отчетности в праздничные и выходные дни 20 и 25 марта с 10.00 до 15.00 часов сообщает Департамент государственных доходов по городу Астана. Прием годовых деклараций, представляемых по сроку 31 марта 2017 года, будет осуществляться сотрудниками центров оказания услуг и в терминалах самообслуживания районных управлений государственных доходов столицы.

Кроме того, обращаем внимание, что у налогоплательщиков имеется возможность в соответствии со статьей 72 Налогового кодекса продлить сроки предоставления налоговой отчетности по корпоративному и индивидуальному подоходному налогу на срок не более 30 календарных дней, по другим налогам - на срок не более 15 календарных дней при условии ее предоставления в электронном виде.


18 марта 2017, 16:30
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы , Департамента гос. доходов по г. Астана

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