Самат Мырзахметов

Судья СМЭС

Карагандинской области

Защита частной собственности

Право на частную собственность - это одно из основных прав человека, которое для обеспечения реальности данного права нуждается в защите.

Как и во всех правовых государствах, защита частной собственности осуществляется с помощью закона.

Основные, фундаментальные положения о собственности и праве собственности, на основе которых развиваются многочисленные правовые отношения и разветвленное законодательство о собственности закреплены в Конституции РК (статьи 6 и 26).

Поскольку право собственности является центральным институтом гражданского права, практически можно говорить о влиянии этих конституционных норм на развитие всего гражданского законодательства.

В пункте 1 статьи 6 Конституции закреплено, что «в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность», что предполагает конституционные гарантии обеспечения частным собственникам возможности свободного использования принадлежащего им имущества, стабильности отношений собственности, недопустимости произвольного лишения имущества либо ограничения права собственности.

Статья 26 Конституции развивает общие положения о собственности, закрепленные в статье 6 Конституции, применительно к собственности граждан.

В пункте 1 статьи 26 Конституции закреплено, что «граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество».

В ГК РК и других законодательных актах закреплен ряд норм, развивающих и конкретизирующих данное положение Конституции.

Так в п. 1 ст. 188 ГК РК говорится, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В соответствии с п. 4 ст. 188 ГК РК «Осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц и государства».

Одними из самых важных и часто используемых на практике норм Конституции являются нормы пункта 3 ст. 26 Конституции, который гласит: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения».

Данный пункт состоит из двух положений: 1) никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда; 2) принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения.

Из указанных конституционных норм следует, что имущественные права собственника могут подвергаться ограничениям по основаниям, установленным законодательством, исключительно по решению суда и при условии равноценного его возмещения.

Право частной собственности также защищено рядом международных правовых актов, которые провозглашают право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими, а также запрет на произвольное лишение человека своего имущества.

Анализ законодательных актов по вопросам защиты права частной собственности показывает, что национальной законодательство в достаточной мере может обеспечить защиту прав собственности и её незыблемость.