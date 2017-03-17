Роман Кармазин: Бой с Джейкобсом не будет простым, но Головкин победит в поздних раундах

Головкин одержал победы во всех 36 боях (33 — нокаутом) на профессиональном ринге, на счету Джейкобса 32 победы (29 — нокаутом) при одном поражении.

Бой с американцем Дэниелом Джейкобсом не будет для Геннадия Головкина простым, но казахстанский боксер одержит победу в поздних раундах, заявил экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Роман Кармазин.





Бой чемпиона мира WBA (Super), WBC, IBF в среднем весе Головкина и регулярного чемпиона WBA Джейкобса пройдет в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.





«Шансы есть у любого. Но мы видели, что с Джейкобсом сделал Дмитрий Пирог (в 2010 году россиянин выиграл техническим нокаутом в пятом раунде). Я думаю, что исход боя Джейкобса с Головкиным будет таким же. Против Геннадия надо работать не силой, а умом. И только тогда может появиться шанс. Я думаю, что бой не будет для Геннадия простым, но он одержит победу в поздних раундах», — сказал Кармазин по телефону.





Головкин одержал победы во всех 36 боях (33 — нокаутом) на профессиональном ринге, на счету Джейкобса 32 победы (29 — нокаутом) при одном поражении.







