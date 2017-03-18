О реализации ограниченного в распоряжении имущества налоговых должников

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что органы государственных доходов, с целью взыскания налоговой задолженности, реализуют ограниченное в распоряжении имущества налогоплательщика.

Реализация ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности осуществляется уполномоченным юридическим лицом путем проведения торгов.

Уполномоченным юридическим лицом выступает АО «Компания по реабилитации и управлению активами» (далее по тексту - АО «КРУА»).

АО «КРУА» - юридическое лицо со 100% участием государства, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерного общества, является правопреемником государственного Реабилитационного банка Республики Казахстан. Реализация ограниченного в распоряжении имущество в счет налоговой задолженности или задолженности по таможенным платежам реализуется посредством электронного аукциона. Реализация проходит на интернет - ресурсе www.torgi.krua.kz.

Регистрация и приём заявок начинается со дня размещения объявления и заканчивается за 24 часа до начала аукциона. Участники аукциона имеют возможность наблюдать на веб - странице ценовые предложения конкурентов и через специальную форму подавать собственные.

Первые торги проводятся по английскому методу (на повышение). В случае если торги по английскому методу признаются несостоявшимися, то объявляются повторные торги по голландскому методу (на понижение). При проведении торгов по голландскому методу минимальная цена устанавливается в размере не ниже 50% от стартовой.

Для участия в электронном аукционе необходимо:

• зарегистрироваться на сайте электронной - торговой площадке www.torgi.krua.kz;

• получить электронную цифровую подпись;

• подать заявку на участие в электронном аукционе по интересующему лоту.

В настоящее время на электронной торговой площадке Вы можете приобрести: недвижимость (земельные участки, здания, гаражи, коммерческая недвижимость), автотранспорт, спецтехнику, оборудование, офисную и бытовую мебель, строительные материалы и другое по очень выгодной цене.

Необходимо отметить, что право владения и пользования государственным пакетом акций АО «КРУА» переданы Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, что дает уверенность в приобретении права собственности купленного имущества.

При этом, приобретая имущество, посредством электронного аукциона, принадлежащие налогоплательщикам, имеющим налоговую задолженность, Вы помогаете государственному бюджету, который направлен на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления.