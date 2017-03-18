Гвинет Пэлтроу выходит замуж
18 марта 2017, 09:02
Официальных комментариев пока не было.
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу собралась замуж за своего бойфренда — сценариста и продюсера популярного телесериала «Американская история ужасов» Брэда Фэлчака, сообщает Росбалт со ссылкой на американские таблоиды.
Официальных комментариев пока не было. СМИ ссылаются на сообщения друзей актрисы.
Дети Пэлтроу, 12-летняя Эппл и 10-летний Мозес, одобряют выбор мамы. После развода в 2014 году Гвинет сохранила дружеские отношения с их отцом — экс-супругом Крисом Мартином.
Фото: Ivona - bigmir)net
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