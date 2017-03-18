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Гвинет Пэлтроу выходит замуж

18 марта 2017, 09:02

Официальных комментариев пока не было.


Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу собралась замуж за своего бойфренда — сценариста и продюсера популярного телесериала «Американская история ужасов» Брэда Фэлчака, сообщает Росбалт со ссылкой на американские таблоиды.

Официальных комментариев пока не было. СМИ ссылаются на сообщения друзей актрисы.

Дети Пэлтроу, 12-летняя Эппл и 10-летний Мозес, одобряют выбор мамы. После развода в 2014 году Гвинет сохранила дружеские отношения с их отцом — экс-супругом Крисом Мартином.

Фото: Ivona - bigmir)net

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