Гвинет Пэлтроу выходит замуж

Официальных комментариев пока не было.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу собралась замуж за своего бойфренда — сценариста и продюсера популярного телесериала «Американская история ужасов» Брэда Фэлчака , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на американские таблоиды.





Официальных комментариев пока не было. СМИ ссылаются на сообщения друзей актрисы.





Дети Пэлтроу, 12-летняя Эппл и 10-летний Мозес, одобряют выбор мамы. После развода в 2014 году Гвинет сохранила дружеские отношения с их отцом — экс-супругом Крисом Мартином.



