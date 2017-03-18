Известный тренер рассказал, как победить Головкина

Уже в ближайшие выходные GGG предстоит провести защиту своих титулов в бою с Дэниэлом Джейкобсом.

Известный британский тренер Питер Фьюри рассказал, какими качествами должен владеть боксер, чтобы победить чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина , сообщает , сообщает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат.com".





"Я твердо убежден, что никто не является неуязвимым. Я вижу уязвимости Головкина в каждом бою. Но чтобы победить его, соперник должен быть особенным. Взрывная мощь Головкина является природной, вы не можете развить в себе это. Он обладает от природы расслабленной манерой боксирования и способностью возвращать удары подобно молотку. Он хорошо развитый во всех областях боксер с проницательным боксерским умом. У него есть техника, мощь и крепкий подбородок.





Чтобы победить Головкина, нужен очень хитрый боксер, который является гением тактики. Вам необходимо остановить его мощь и вынудить его драться не так, как он привык. Это и есть бокс. По моему мнению, прекрасное сочетание навыков всегда способно преодолеть мощь. Для этого нужен боксер, который бы мог прекрасно работать на ногах, "вязать его" и расстраивать. Если вы будете все время ловить Головкина расслабленными чистыми ударами, он постепенно будет становиться деморализованным от накапливаемого эффекта", - цитирует Фьюри BoхingScene.





Напомним, что 18 марта в Нью-Йорке Головкину предстоит провести защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. По казахстанскому времени этот поединок состоится утром 19 марта. Начало - в 09:40 по времени Астаны. А трансляция этого вечера бокса на телеканалах "Казахстан" и KazSport начнется в 08:00.



