Ангелу Меркель изобразили в образе Гитлера
18 марта 2017, 09:46
Над левым плечом Меркель редакторы поместили свастику.
Обострение отношений между Турцией и Германией продолжает приобретать все более изощренные формы. Не так давно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти ФРГ в нацизме, а сегодня одна из газет Турции Güneş вышла с канцлером Ангелой Меркель на обложке — политик изображена в нацистской униформе и с характерными узнаваемыми усиками, передает Росбалт.
Фотография канцлера на передовице ежедневного издания сопровождается надписью «госпожа Гитлер». Кроме того, над левым плечом Меркель редакторы поместили свастику, пишет таблоид Bild.
Güneş — турецкая бульварная газета со штаб-квартирой в Стамбуле, выпускается с 1982 года и принадлежит медиагруппе Esmedya. Девиз издания — «Храбрая газета народа».
Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юсела в Стамбуле и ответных мер Берлина в виде запрета выступлений нескольких турецких министров.
Фото: Корреспондент.net
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