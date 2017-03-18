Ангелу Меркель изобразили в образе Гитлера

Обострение отношений между Турцией и Германией продолжает приобретать все более изощренные формы. Не так давно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти ФРГ в нацизме, а сегодня одна из газет Турции Güneş вышла с канцлером Ангелой Меркель на обложке — политик изображена в нацистской униформе и с характерными узнаваемыми усиками , передает , передает Росбалт





Фотография канцлера на передовице ежедневного издания сопровождается надписью «госпожа Гитлер». Кроме того, над левым плечом Меркель редакторы поместили свастику , пишет таблоид Bild.

Güneş — турецкая бульварная газета со штаб-квартирой в Стамбуле, выпускается с 1982 года и принадлежит медиагруппе Esmedya. Девиз издания — «Храбрая газета народа».

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юсела в Стамбуле и ответных мер Берлина в виде запрета выступлений нескольких турецких министров.



