Суд времени

Убийца Раскольников: какой приговор ему вынесет казахстанская Фемида

Герои классических литературных произведений не отличаются идеальным характером, как полагается, для остроты сюжета, это неординарные, крайне эксцентричные особы, на протяжение сотен страниц они находятся под влиянием противоречивых чувств. Для придания душераздирающего драматизма, персонажи часто совершают убийство или другое тяжкое преступление, за что, крайне редко, получают заслуженное наказание, по всей строгости судебной системы той поры. Эти образы остаются актуальными и в наше время, чего не скажешь о судопроизводстве, правоприменительной практики и т. п., которые претерпели кардинальные изменения. Но, как известно, нравы криминального мира неизменны, меняются только законы и система их исполнения. В связи с чем, думаем, не безынтересно будет узнать какому наказанию, например, вымышленный преступник из 19 века подвергнется, возьмись за него современное правосудие: строже оно стало или мягче спустя столетия?

Роковой клиент Алёны Ивановны

Самый знаменитый литературный убийца в российской империи, бесспорно является Родион Раскольников, главный герой романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского, само названием говорит, что он не избежал возмездия, за свое злодеяние. Действие происходит в Петербурге, Раскольников нищий студент, из-за нехватки денег вынужден был прекратить учебу в университете, его близкие родственники тоже вынуждены влачить жалкое существование, чтобы поправить свое материальное состояние и помощь сестре, в голове Раскольникова созревает план убийства Алёны Ивановны - старушки-процентщицы. Но желание личного обогащения стояло все-таки на втором плане, студент под свое мероприятие подводит выдуманную им идеологическую концепцию, которую изложил в собственной газетной статье «О преступлении», по его убеждению люди делятся на две группы: наполеонов и некое разумное стадо, к первым себя причислял Раскольников, во имя неких высоких целей они могут самыми радикальным способом убирать со своего пути «тварей дрожащих», к коим относилась жадная процентщица. Примерно через месяц после выхода статьи, студент приводит в исполнение свой преступный план, он настолько продумал его, что сосчитал количество шагов до дома Алены Ивановны: ровно семьсот тридцать. Спрятав топор под верхней одеждой, Раскольников пришел к ней под предлогом заложить серебряную папиросочницу, старушка с подозрением открывает дверь, но все-таки пускает в квартиру, и когда поворачивается к нему спиной, получает по голове обухом топора: «Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост». Удостоверившись, что старушка мертва, «Он бросился всё перевертывать», находит драгоценности: браслеты, цепочки, серьги, булавки, золотые часы. Неожиданно слышит, как в квартиру кто-то входи, раздается легкий крик - это была Лизавета, сестра убитой. Ее ожидает ужасная смерть: «Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась.» О девушке писатель говорит «она была поминутно-беременна», так что, возможно, находилась в момент убийства снова в положении. В ходе повествования, следователь Порфирий Петрович, после прочтения статьи Раскольникова и по ряду других причин, подозревает именно его в преступление, официально он не предъявляет обвинение, а только в ходе долгих бесед, дает хорошо понять студенту, что ему известно кто убийца.

Империя наносит ответный удар

Внутренне раскаявшийся в содеянном, Раскольников является в полицию с явкой о повинной, что смягчает меру наказания, суд приговорил его к восьми годам каторжных работ второго разряда, он отбывал наказание в сибирском остроге. Действия романа происходит в середина 60-х годах девятнадцатого столетия, тогда судьи руководствовались Сводом законов Российской империи, Уложением о наказаниях уголовных и исправительных. За самые жестокие убийства неполитического характера полагалась не казнь, а только каторга (на срок 10-20 лет или бессрочно). Смертная казнь, преимущественно через расстрел, применялась военно-полевым судом за тяжкие воинские преступления.

Перенесемся в наше время, согласно Уголовному кодексу РК, Раскольников совершил совокупность преступлений, самое тяжкое - «Убийство» статья 99, ч.2 п.1 «убийство двух или более лиц». Если Лизавета была снова беременна, вряд ли он мог об этом изнать, иначе ему пришлось бы отвечать согласно ч.2 п. 4 «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Вина Раскольникова отягчается совершением второго преступления - «Кража» статья 188, ч. 3 «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. В итоге, при вынесение приговора, происходит поглощения менее строгого наказания более строгим (результатом сложения наказаний с использованием данного принципа является определение окончательного наказания, равного тяжести более строгого наказания, назначенного за преступления, входящие в совокупность). Даже, не смотря на смягчающие обстоятельств, перечисленные в статье 53 УК РК, такие как явка с повинной, чистосердечное раскаяние, Раскольникова в современном Казахстане ждет куда более суровое наказание чем в имперской России. Мы, конечно, не сравниваем, где комфортнее условия содержания: в колонии строгого режима или сибирском остроге, но в целом в нашей республике подсудимому придется отсидеть 15 -18 лет, то есть почти в два - два с половиной раза дольше срока указанного в романе. Кроме того, родные и близкие убитых могут взыскать с него моральную компенсацию, она крайне низкая, не превышает двух миллионов тенге.

Сантехник-убийца

В Казахстане за 2016 год было зарегистрировано 1672 преступлений по статье 99 «Убийство», мы, к сожалению, не обнаружили в судебной практике за этот период преступление, «копирующее» на 100% злодеяние совершенное Раскольниковым. Но вот ряд примеров, которые ярко показывают, насколько жестче стало современное законодательство к убийцам не только двух, но и одного человека. 28 сентября 2016 года в Лисаковске (Костанайская область) в квартире был обнаружен труп 83-летней пенсионерки, ее убил в алкогольном опьянении местный сантехник, он сначала задушил женщину подушкой, несколько раз ударил молотком по голове, а потом еще пырнул ножом, после совершения убийства, забрал ее сбережения деньги, и выпрыгнул в окно с третьего этажа, в результате сломал позвоночник в двух местах. Не смотря на то, что раскаявшийся сантехник стал пожизненно инвалидом, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Несколько лет назад в Акмолинской области вынесли приговор преступнику, совершившему двойное убийство, трупы двух мужчин были найдены на окраине города Макинска, в резервуаре очистных сооружений. Руки и ноги убитых были связаны. К одному из тел был привязан фрагмент железнодорожной рельсы, у второго под одеждой были сложены камни. Сотрудники полиции в ходе оперативной работы установили личность потерпевших, оказавшихся жителями Макинска, а затем задержали и подозреваемого. Суд установил, что в ходе распития спиртного между обвиняемым и его знакомыми вспыхнула ссора, обвиняемый нанес обидчику удар ножом, от которого тот скончался на месте. Преступник и второй собутыльник, с целью сокрытия следов преступления, отнесли тело к очистным сооружениям, связали погибшему руки и ноги и утопили, наложив под одежду камней.

Через месяц обвиняемый свел счеты и со свидетелем, убив его монтировкой во время пьяной драки. Чтобы скрыть и второе преступление, он связал руки и ноги убитого проволокой, а затем, привязав к трупу кусок рельсы, скинул его в очистные сооружения. Суд приговорил преступника к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он должен выплатить в пользу родственника одного из потерпевших моральный вред на сумму один миллион тенге.

Павел ПОПОВКИН

( Журналист, Темиртау - Караганда)