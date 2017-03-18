Назарбаев: До выборов в 2020 году есть время для размышлений

До выборов в 2020 году есть время для размышлений. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, отвечая на вопрос о планах на будущее, передает Казинформ.

«В 91 статью Конституции Парламент по просьбам населения решил внести, что стратегический курс, заложенный в ней, будет незыблемо сохраняться. Как сказал один известный политик: «Я сделал все, что мог. Пусть после меня попробуют сделать лучше». Это хорошая была цель. Поэтому, сколько работать - долго, мало - я уже насчет возраста сказал. Вопрос - молодой или старый - тоже праздный. Есть 30-летние, похожие на стариков. Есть 80-летние, похожие на 30-летних, активных. Так что все зависит от человека. Весь вопрос в том, что человек, Глава государства, выполняя свои обязанности, улучшает жизнь людей, постепенно, год от года, или нет? Маргарет Тэтчер в свое время на такой вопрос ответила: «Я буду работать столько, сколько Англия будет во мне нуждаться, и до тех пор, пока я не устану». Еще один англичанин Уинстон Черчилль, сказал: «То, что я здесь нахожусь - это не случайность. Это закономерность. Я был создан для этой работы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил, что, находясь на своем посту, постоянно испытывает напряжение, размышляет о том, что нужно сделать для Казахстана.

«Но я чувствую свою нужность. У меня получается эта работа, и я работаю. Еще раз вам напомню, что я сейчас избран до 2020 года, и еще есть время для размышлений. Все будет зависеть от доверия народа. Это первое. Второе - силы и здоровье человека для такой работы. Я считаю, что работа Президента - это такая работа, когда ты должен отдать 100 процентов своих сил, энергию и жизнь. А если твое состояние не позволяет именно так работать, то здесь нечего делать. Так что все зависит от времени», - заключил Глава государства.

Мейрамбек Байгарин