Защита деловой репутации юридического лица или защита от информационной атаки

Стамкулов Нуржан,

Партнер ТОО «Юридическая Фирма Synergy Partners»

Деловая репутация может стоить больше, чем сама компания

Термин «деловая репутация» пришел к нам из западной практики. В бухгалтерских стандартах этот термин обозначается как goodwill (гудвил) и относится к группе нематериальных активов. С точки зрения большинства экспертов бухгалтерской сферы, деловая репутация в денежном измерении может быть больше, чем годовые результаты компании. К примеру у компании А:

доходы 100 млн. долларов США

расходы 60 млн. долларов США

чистая прибыль после налогообложения 20 млн. долларов США.

То есть компания А генерирует чистый доход 20 млн. долларов США в год. Однако ее гудвил или деловая репутация может составлять 200 млн. долларов США.

Деловая репутация в законодательстве Казахстана

Деловая репутация является объектом неимущественных прав, согласно п.3 ст.115 Гражданского кодекса и подлежит защите, равно как и имущественные права.

Согласно п.1 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» деловая репутация - это устойчивая положительная оценка деловых (производственных, профессиональных) достоинств лица общественным мнением.

Деловая репутация не ограничивается только разъяснением вышеуказанного Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан и может включать: восприятие юридического лица на определенном рынке, сегменте со стороны общественного мнения, имидж компании.

Примеры вреда деловой репутации

Любые недостоверные сведения, если они не соответствуют действительности могут нанести вред, то есть порочить деловую репутацию. К примеру, заявление гражданина о том, что «банк Х обанкротился» задевает репутацию банка, поскольку это создает негативный имидж у общественности, и тем самым подрывает бизнес-операции банка.

Другой пример. Гражданин У намеренно распускает слухи, что в двигателях автомобильной компании Т имеется дефект и двигатели быстро выходят из строя. Такие слухи и домыслы, если не доказаны гражданином, создают убытки и вред такой автомобильной компании Т.

Защита деловой репутации

Сама защита деловой репутации юридического лица осуществляется по статье 143 Гражданского кодекса. Положения ст.143 Гражданского кодекса содержат правила для защиты чести, достоинства физического лица. Далее п.6 ст.143 Гражданского кодекса, указывает, что правила по защите чести, достоинства физического лица аналогично применяются и на юридическое лицо, если затрагивается его деловая репутация.

Распространитель недостоверной информации обязан доказать или опровергнуть свое утверждение

Защита деловой репутации осуществляется юридическим лицом, при этом бремя доказывания возлагается на самого ответчика.

Согласно п. 8 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» согласно п.3 ст.141 и п.1 ст.143 Гражданского Кодекса обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск.

Использование средств СМИ

Если лицо использует интернет-ресурсы или социальную сеть, то конечно это приравнивается как распространение порочащих сведений с использованием средств массовой информации. Согласно п.4 ст.1 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», интернет-ресурсы относятся к средствам массовой информации (СМИ). Поэтому использование СМИ дополнительно возлагает на суды задачу выяснить - подлежат ли сведения к опровержению в СМИ, а на компанию дополнительные неимущественные исковые требования по защите деловой репутации.

Согласно пункту 12 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» , порядок опровержения порочащих сведений, распространенных в средствах массовой информации, определен частями 1 и 2 пункта 2 статьи 143 ГК, а в остальных случаях порядок опровержения устанавливается судом.

Согласно п.2 ст.143 Гражданского кодекса, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Неоднозначная практика судов по защите деловой репутации

В ряде случаев суды приравнивают деловую репутацию к уголовным преступлениям, такими как клевета, оскорбление и ставят перед экспертами вопросы о том, оскорбляет ли высказывание деловую репутацию физического или юридического лица. На наш взгляд это является неверным, поскольку предметом спора по искам о защите деловой репутации не являются уголовные правонарушения, а являются следующие вопросы, которые суд должен четко установить:

1) соответствуют ли сведения, высказанные физическим лицом, действительности или нет;

2) предоставило ли лицо доказательства, которые бы опровергали доводы истца;

3) порочат ли недостоверные сведения деловую репутацию компании.

Необходимость проведения дополнительной экспертизы в области пиара, маркетинга и коммерции

К сожалению, в нашем законодательстве, в перечне видов экспертиз, маркетинговой или рекламной экспертизы нет. Это усложняют работу правосудия, поскольку для установления обстоятельств дела судам необходима помощь и обладание специальными знаниями. К примеру, некоторые недобросовестные нарушители деловой репутации могут использовать так называемый черный пиар. В других случаях, судам трудно понять, каким образом страдает репутация. В ряде случаев судебная практика показывает, что большинство исков по возмещению убытков не удовлетворяются, и в ряде случаев некоторые ошибочно полагают, что вред должен наступить сразу же и иметь четко выраженные последствия: уход клиентов, расторжение договора и т.д.

К примеру, потребитель намеренно распускал слухи о том, что якобы в ресторане быстрого питания (фаст фуд) нашли червя. Суд в силу Нормативного Постановления обязывает физическое лицо привести доказательства, где, когда, и какими доказательствами подтверждается такое утверждение. В ряде случаев суды игнорируют бремя доказывания и возлагают предоставление доказательств на сам ресторан быстрого питания, что противоречит законодательству. Более того, сложность защиты такого ресторана состоит в неправильном подходе судов по убыткам и расходам. Как правило, в таком гражданском деле сложно доказать причинно-следственную связь между слухом (якобы в ресторане быстрого питания фаст фуд нашли червя) и упущенной выгодой (прибыль, который ресторан не дополучил из-за нежелания людей посещать ресторан). По логике законодательства, ресторану необходимо доказать убытки и привести причинно-следственную связь между недостоверной информацией и наступившими убытками. Наличие специальной экспертизы, на наш взгляд, упростило бы судам задачу правильно и всесторонне рассмотреть дело, и восстановить нарушенные права бизнеса, поскольку бизнес создает рабочие места, платит налоги и имеет обязательства перед другими третьими лицами, кредиторами и т.д.

Институт судебной медиации

Поскольку вопросы деловой репутации тонкие и требуют очень детального и внимательного подхода, то на наш взгляд, судам необходимо широко применять институт судебной медиации, когда председательствующий судья или другой судья этого же суда проводит медиацию и примеряет стороны. Такая практика на наш взгляд будет способствовать росту бизнеса, а соответственно и росту экономики нашей страны.