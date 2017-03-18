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Самый "длинный" в мире небоскрёб хотят построить в Нью-Йорке

18 марта 2017, 11:32

Здание будет измеряться не в высоту, а именно в длину — она составит 1 230 метров.


Студия Oiio собирается построить в Нью-Йорке небоскрёб The Big Bend, особенностью которого станет его длина, а не высота, передает Life.ru со ссылкой на американские СМИ.

Планируется, что длина необычной конструкции составит 1 230 метров, однако самым высоким в мире здание не станет: его высота составит менее 600 метров.




The Big Bend планируют построить на 57-й Западной улице возле Центрального парка. Как сообщается, здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, в верхней точке объединённые аркой.

Фото: twitter.com/bldgblog

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