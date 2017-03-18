Самый "длинный" в мире небоскрёб хотят построить в Нью-Йорке
18 марта 2017, 11:32
Здание будет измеряться не в высоту, а именно в длину — она составит 1 230 метров.
Студия Oiio собирается построить в Нью-Йорке небоскрёб The Big Bend, особенностью которого станет его длина, а не высота, передает Life.ru со ссылкой на американские СМИ.
Планируется, что длина необычной конструкции составит 1 230 метров, однако самым высоким в мире здание не станет: его высота составит менее 600 метров.
The Big Bend планируют построить на 57-й Западной улице возле Центрального парка. Как сообщается, здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, в верхней точке объединённые аркой.
Фото: twitter.com/bldgblog
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849560-e18df04f39c106e1911e60587e2d6d77
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...