Самый "длинный" в мире небоскрёб хотят построить в Нью-Йорке

Здание будет измеряться не в высоту, а именно в длину — она составит 1 230 метров.

Студия Oiio собирается построить в Нью-Йорке небоскрёб The Big Bend, особенностью которого станет его длина, а не высота, передает передает Life.ru со ссылкой на американские СМИ.





Планируется, что длина необычной конструкции составит 1 230 метров, однако самым высоким в мире здание не станет: его высота составит менее 600 метров.













The Big Bend планируют построить на 57-й Западной улице возле Центрального парка. Как сообщается, здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, в верхней точке объединённые аркой.



