Сельский аким в Павлодарской области простил ударившего его мужчину

Сельский аким простил ударившего его мужчину в Павлодарской области, сообщила пресс-служба Щербактинского районного суда.

Судимый житель села Шарбакты, находясь в селе Галкино Щербактинского района 15 февраля, подошел к трактору, в котором находились водитель и аким села. В ходе разговора с водителем он выразил свое недовольство. На замечания акима подсудимый нанес ему один удар кулаком в область лица.





До начала судебного следствия было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации и примирении. "Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим в порядке медиации", — говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.



