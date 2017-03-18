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Сельский аким в Павлодарской области простил ударившего его мужчину

18 марта 2017, 12:39

Мужчина ударил акима кулаком в лицо.


Сельский аким простил ударившего его мужчину в Павлодарской области, сообщила пресс-служба Щербактинского районного суда.

Судимый житель села Шарбакты, находясь в селе Галкино Щербактинского района 15 февраля, подошел к трактору, в котором находились водитель и аким села. В ходе разговора с водителем он выразил свое недовольство. На замечания акима подсудимый нанес ему один удар кулаком в область лица.

До начала судебного следствия было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации и примирении. "Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим в порядке медиации", — говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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