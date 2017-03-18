Россиянин случайно узнал об измене, решив проследить за сыном

Житель Краснодара, обратив внимание на странное поведение своего годовалого сына, решил установить дома камеру наблюдения, чтобы выяснить причину изменений в поведении малыша, пишет пишет Life.ru





По словам 29-летнего мужчины, мальчик стал нервозным, постоянно чего-то пугался, шарахался от громких звуков, но самое странное состояло в том, что ребёнок начал игрушками имитировать взрослые игры.





— Сенька стал часто писаться. Раза три за 15 минут, а такого у нас никогда не было. Ссадины плюс ко всему стал замечать. В итоге поставил я камеры дома, чтобы посмотреть, что происходит, когда меня нет, — рассказал житель Краснодара.





Содержимое видеозаписей удивило молодого отца: 23-летняя супруга занималась любовью на глазах у маленького Арсения. Как видно на кадрах, мальчик во время взрослых игр проснулся и поднялся из кроватки. Оттуда на протяжении нескольких минут малыш наблюдал за своей мамой, которая даже не заметила проснувшегося сына.





Как рассказал Андрей Немченко, оказалось, что девушка приводила любовника регулярно, стоило мужу уйти на работу или уехать в длительную командировку.





— Потом было всё так весело наблюдать. Кричала на ребёнка, материлась, но это ещё мелочи по сравнению с тем, что было дальше. Когда видео до конца просмотрел, увидел, что дома у меня ночует какой-то дядя непонятный. Там кровать и рядом детская. Сын спал, потом проснулся и стоял смотрел, как мама с дядей делами занимались, — добавил Андрей.





Не желая больше жить вместе с супругой, Андрей принял решение уйти из семьи, забрав сына. Мужчина убеждён, что поведение молодой мамы на глазах у мальчика негативно скажется на его психике.









Видео: life.ru