В соответствии с подпунктом 36) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены:

1) типовой внешний акт антимонопольного комплаенса для субъектов рынка, осуществляющих деятельность на товарных рынках Республики Казахстан согласно приложению 1 к приказу;

2) типовой внешний акт антимонопольного комплаенса для субъектов рынка, осуществляющих деятельность на трансграничных товарных рынках согласно приложению 2 к приказу.

В частности, типовой внешний акт антимонопольного комплаенса для субъектов рынка, осуществляющих деятельность на товарных рынках Республики Казахстан определяет политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка на соответствующем товарном рынке Республики Казахстан, с учетом его специфики, структуры и особенностей.

Субъект (субъекты) рынка подтверждает (-ют) стремление к добросовестной конкуренции на соответствующем товарном рынке Республики Казахстан и принятию мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции путем разработки и внедрения внешнего акта антимонопольного комплаенса.

Субъект (субъекты) рынка, подписавший (-ие) настоящий внешний акт антимонопольного комплаенса, подтверждают свое намерение и стремление придерживаться следующих принципов добросовестной конкуренции:

1) соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;

2) принятие эффективных превентивных мер по предупреждению действий (бездействия), наносящих урон деловой репутации субъекта рынка и конкуренции;

3) создание и обеспечение справедливых и равных условий для всех участников рынка, в том числе прозрачных и недискриминационных условий реализации товара (оказания услуги, выполнения работ).

Также типовой внешний акт антимонопольного комплаенса для субъектов рынка, осуществляющих деятельность на трансграничных товарных рынках определяет политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка, осуществляющих деятельность на территории двух и более государств-членов Евразийского экономического союза (далее - Союз), на соответствующем трансграничном товарном рынке, с учетом его специфики, структуры и особенностей.

Субъект (субъекты) рынка, осуществляющий (-ие) деятельность на территории двух и более государств-членов Союза, подписавший (-ие) настоящий внешний акт антимонопольного комплаенса, выражая свою приверженность принципам рыночной экономики и честной конкуренции, учитывая функционирование Союза, членом которого выступает Республика Казахстан, и формирование единого рынка товаров и услуг в рамках Союза, принимая во внимание, что пресечение нарушений субъектами рынка общих правил конкуренции, в случае если такие нарушения оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств-членов Союза, за исключение финансовых рынков, осуществляется Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия), основываясь на положениях Договора о Союзе, подтверждают свое намерение придерживаться правил добросовестной конкуренции.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования