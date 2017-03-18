Впервые Летний кубок Высшей лиги КВН пройдет в Астане
18 марта 2017, 12:52
Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года.
Впервые за всю историю игры Александр Масляков-старший проведет игру среди чемпионов Высшей лиги КВН последних лет в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации столицы.
Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года.
За Кубок в Астане будут сражаться команды "Азия MIX" (Бишкек), "Сборная Камызякского края", "Город Пятигорск", а также специально для этой игры будет возрождена легендарная команда КВН "KAZAХИ".
Помимо лучших команд-чемпионов последних лет к нам прибудут постоянные члены авторитетного жюри.
КВН является самым успешным юмористическим проектом на постсоветском пространстве. Проведение Летнего кубка КВН-2017 в Астане является важным событием не только для города, но и для всей страны.
Фото с сайта kvn.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849577-66e3d008244d503eaf9d91ea3362e786
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...