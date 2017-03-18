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Впервые Летний кубок Высшей лиги КВН пройдет в Астане

18 марта 2017, 12:52

Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года.


Впервые за всю историю игры Александр Масляков-старший проведет игру среди чемпионов Высшей лиги КВН последних лет в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации столицы.

Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года.

За Кубок в Астане будут сражаться команды "Азия MIX" (Бишкек), "Сборная Камызякского края", "Город Пятигорск", а также специально для этой игры будет возрождена легендарная команда КВН "KAZAХИ".



Помимо лучших команд-чемпионов последних лет к нам прибудут постоянные члены авторитетного жюри.

КВН является самым успешным юмористическим проектом на постсоветском пространстве. Проведение Летнего кубка КВН-2017 в Астане является важным событием не только для города, но и для всей страны.

Фото с сайта kvn.ru

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