Впервые Летний кубок Высшей лиги КВН пройдет в Астане

Впервые за всю историю игры Александр Масляков-старший проведет игру среди чемпионов Высшей лиги КВН последних лет в столице Казахстана, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации столицы.





Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года.





За Кубок в Астане будут сражаться команды "Азия MIX" (Бишкек), "Сборная Камызякского края", "Город Пятигорск", а также специально для этой игры будет возрождена легендарная команда КВН "KAZAХИ".













Помимо лучших команд-чемпионов последних лет к нам прибудут постоянные члены авторитетного жюри.





КВН является самым успешным юмористическим проектом на постсоветском пространстве. Проведение Летнего кубка КВН-2017 в Астане является важным событием не только для города, но и для всей страны.



