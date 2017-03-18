В Шымкенте к Наурызу прошла продовольственная ярмарка

Сегодня в Шымкенте накануне празднования Наурыз мейрамы была организована ярмарка сельскохозяйственных товаропроизводителей. На ярмарку завезено около 160 тонн продовольственных товаров на сумму 97 млн. тенге. Цены на 15-20 процентов ниже рыночных , передает пресс-служба акима региона.

В общей сложности, посетителям ярмарки представлено 61 тонна мяса и мясных изделий, 50 тонн овощей, 5 тонн рыбной продукции, 5 тонн сушеных ягод, 8 тонн молочной продукции, 2 тонны шубата и 10 тысяч яиц, а также около 6 тонн меда и растительного масла.

Отметим, что доля сельскохозяйственной продукции по республике в среднем составляет 12,3%. Наряду с этим, по республике, объем произведенной продукции хлопка составляет – 100%, винограда – 68,5%, бахчи – 61,0%, плодовоягодных культур 38%, сафлора 36%, овощей 25%, кукурузы 23%, молока 13,5%, мяса 12,3% приходится на Южно-Казахстанскую область. Это говорит о высоком экспортном потенциале аграрного сектора области.

В соответствии с поручением главы государства, в этом году была принята государственная программа развития на 2017-2021 годы, в регионе проводятся соответствующие работы. Основная цель программы - развитие малого и среднего бизнеса и коопераций, путем государственной поддержки и финансовых инструментов, направленных на повышение производительности труда и благосостояние сельского населения.

Только на сегодняшний день создано 304 сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих более 25 тыс. личных подсобных хозяйств. Некоторые из них получив поддержку со стороны государства, приступили к расширению производства.