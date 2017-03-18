Алматинские кинологи прошли обучение у представителей Центрального Командования США

В Алматы завершился курс по обмену опытом кинологов США и РК , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





На базе Центра кинологической службы МВД РК Алматы состоялось торжественное вручение сертификатов по окончанию курса, проводимого представителями Центрального Командования США по повышению квалификации на поиск наркотических веществ для специалистов по линии кинологии.





"С 20 февраля по 17 марта 2017 года проходило обучение 8 опытных кинологов и служебных собак. Был также задействован старший офицерский состав для обмена опытом новых методик по обучению сотрудников и дрессировке четвероногих помощников. Мы многое извлекли полезного для эффективного поиска наркотических веществ и наши американские коллеги по деятельности отлично продемонстрировали свои навыки и грамотно разъяснили основные алгоритмы действий собак-ищеек при различных ситуациях. Отмечу, что наши тренировочные дрессировки во многом совпадают, мы тоже используем "протокольную стену" с многочисленными выемками, в одной из которых заложена закладка с запахом наркотического вещества. Ее собаке необходимо определить в точности по месту нахождения. От имени всего личного состава Кинологического центра Алматы выражаю благодарность всем участникам мероприятия за грамотное взаимодействие, отличную педагогическую подачу и приветливость во всех начинаниях. Замечу, данное мероприятие состоялось при активной поддержке руководства Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК, генерал-майора юстиции Кусетова С.Т." - рассказал начальник Кинологического Центра МВД г.Алматы полковник полиции Василий Горюнов.





"Я рад принимать участие в выдаче сертификатов сотрудникам внутренних дел, так как именно они призваны в первую очередь бороться с большинством правонарушений и в сфере наркотиков включительно. В частности, кинологическая служба пресекает незаконную транспортировку, хранение запрещенных веществ, и это очень важная и ответственная задача, которая может выполняться только при условии слаженности действий между кинологом и его подопечным псом, высоком профессионализме, хваткости и умении взаимодействовать. Только обладая этими качествами, мы можем бороться с транснациональными преступлениями, опираясь на опыт, аккумулированный годами, которым мы можем делиться друг с другом" - заключил менеджер Программы по борьбе с наркотиками в отдела военного сотрудничества майор Лорен Хэнкс.



