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Новости за сегодня

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в ряд технических регламентов Таможенного союза

 

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания были одобрены вопросы внесения изменений в Решение Комиссии Таможенного Союза от 20 июля 2012 года № 57, в части переноса сроков вступления в силу пункта 1 статьи 4 технического регламента ТС «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» с 1 января 2017 года на 1 января 2021 года, а также в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Данным техническим регламентом предусмотрено внесение изменений по установлению требования безопасности к магнитным игрушкам, которые имеют незакрепленные магниты и магнитные элементы, предусматривает упорядочение требований к упаковке игрушек, а также устанавливает дополнительные требования безопасности игрушек, реализуемых на единой таможенной территории Союза.

Также, комиссией одобрен вопрос выделения подсубпозиции для товаров кожевенно-обувной промышленности и снижении в отношении них ставок ввозных таможенных пошлин до 0 % сроком на 2 года.

18 марта 2017, 16:47
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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