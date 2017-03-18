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Каждая молния в Казахстане будет зарегистрирована

18 марта 2017, 17:22

Информация о грозовой активности крайне важна для метеослужб, КЧС, авиации, операторов электросетей, предприятий и научно-исследовательских институтов.


Сеть регистрации грозовой активности разрабатывается институтом космической техники и технологии АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Система грозопеленгации для исследования атмосферно-литосферных связей состоит из восьми станций, расположенных на юго-востоке Казахстана для регистрации электромагнитных возмущений в автоматическом режиме.

Ввод системы в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года.

"Станции расположены на расстоянии 100-200 километров друг от друга, оборудование станций состоит из магнитной и электрической антенн для регистрации электромагнитных возмущений, GPS-антенны и контроллера для передачи информации о зарегистрированной молнии на центральный сервер Института космической техники и технологий посредством мобильной связи. В результате будет доступна информация о каждом разряде молнии, произошедшем в радиусе до 1 тысячи километров, её местоположении и времени", — пояснили в Казкосмосе.

Потребителями такой информации будут метеослужбы, службы реагирования ЧС, гражданская авиация, операторы электрических сетей, строительные, транспортные компании, нефте-,газодобывающие и геологоразведывающие предприятия, научно-исследовательские институты. Мировой опыт показывает, что достоверная информация о состоянии и изменении окружающей среды помогает снизить потери от воздействия различных природных факторов, в том числе грозовых явлений, не менее чем на 30%.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта segodnya.ua

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