Аким района в Караганде проштрафился на крысах

Суд привлек акима Октябрьского района к выплате штрафа в размере 30 процентов от 100 МРП, что приравнено 158 тысячам 830 тенге.

Нарушения процедуры конкурса по уничтожению грызунов и насекомых подвели под суд акима района в Караганде , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как сообщили в специализированном административном суде Караганды, аким Октябрьского района Ержан Темирханов признан нарушителем закона «О государственных закупках» при проведении конкурса на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, то есть уничтожению грызунов и насекомых.



