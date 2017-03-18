Аким района в Караганде проштрафился на крысах
18 марта 2017, 17:27
Суд привлек акима Октябрьского района к выплате штрафа в размере 30 процентов от 100 МРП, что приравнено 158 тысячам 830 тенге.
Нарушения процедуры конкурса по уничтожению грызунов и насекомых подвели под суд акима района в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в специализированном административном суде Караганды, аким Октябрьского района Ержан Темирханов признан нарушителем закона «О государственных закупках» при проведении конкурса на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, то есть уничтожению грызунов и насекомых.
Нарушение выразилось в том, что заказчик услуг потребовал от потенциальных поставщиков наличие опыта работы в сфере уничтожения грызунов. При этом закон запрещает выдвигать дополнительные требования для участия в конкурсе. Суд признал акима Октябрьского района ответственным за допущенное нарушение и привлек к выплате штрафа в размере 30 процентов от 100 МРП, что приравнено 158 тысячам 830 тенге.
Айжан Алданышева
Фото:inform.kz
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