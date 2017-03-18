Абдель Вахаб Абдель Разек: У Египта особое отношение к Казахстану

Находясь с рабочим визитом в Казахстане, председатель Высшего Конституционного суда Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек дал интервью Zakon.kz





- Господин председатель, какова цель вашего визита в Казахстан?





- Между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет сложились очень хорошие политические отношения, а также крепкое плодотворное взаимодействие в судебной системе. Обе страны сильны в сфере правосудия. В течение вот уже многих лет мы стараемся проводить какие-то совместные встречи, симпозиумы для дальнейшего укрепления и развития наших отношений и в первую очередь для обмена опытом в области правосудия и сравнительного анализа.





Мы, можно сказать, прибыли в самый благоприятный для Казахстана период - период, когда по решению Президента были приняты поправки в Основной Закон страны. Это историческое решение. В связи с этим, хотелось бы выразить вам свои поздравления. У вас мудрый правитель. Можно предвидеть, какие положительные моменты последуют после данного исторического решения г-на Президента. Это, прежде всего, касается усиления демократии в Казахстане. То, что Президент передал часть своих полномочий Парламенту и Правительству, говорит о том, что ваша страна и дальше будет идти вперед, к своему развитию.





- Скажите, пожалуйста, чем отличается структура судебной системы Египта и Казахстана?





- Между нашими судебными системами много общего и в то же время есть некоторые отличия. Например, у нас существует Высший Конституционный суд, и то, что выполняет наш Высший Конституционный суд, эти полномочия в Казахстане разделены между двумя органами – Конституционным советом и Верховным судом. Но в итоге в наших странах основной целью является то, чтобы все законы и решения подчинялись требованиям Конституции и не выходили за пределы этого. В этом отношении мы плодотворно сотрудничаем с председателем Конституционного Совета Республики Казахстан господином Роговым и председателем Верховного суда господином Мами.





- Каково ваше мнение о поправках в Конституцию Казахстана, которые были внесены в марте этого года? Соответствует ли наша Конституция международным стандартам?





- Конечно, мы со своей стороны изучали эти поправки, за ними следил г-н посол Арабской Республики Египет, и, благодаря ему, у нас на руках оказались и старая редакция вашей Конституции, и новая, то есть с поправками. Сравнивая их, мы пришли к выводу, что конституционные изменения в Республике Казахстан полностью соответствуют международным стандартам, и это, думаю, послужит примером для других стран. Конституционные изменения в Казахстане положительно оценены на международном уровне.





- Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества Высшего Конституционного суда Египта и казахстанского правосудия?





- Еще в 2007 году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Конституционным Советом и Верховным судом Казахстана, и вот уже 10 лет работаем по этому соглашению, и дальше будем работать в пределах своей компетенции, в том числе по обмену мнениями и опытом.





Казахстан и Египет в части судебной системы связывает то, что обе страны стремятся работать над тем, чтобы защищать права и свободы своих граждан самым наилучшим образом.





- Что бы вы хотели пожелать казахстанцам?





- Как я уже сказал, между Арабской Республикой Египет и Казахстаном очень теплые отношения, мы любим казахстанский народ и желаем Казахстану дальнейшего процветания и успехов во всех начинаниях. Нас связывает очень многое и в культурном, и в историческом плане, и у Египта особое отношение к Казахстану.





Поздравляю казахстанский народ с новыми конституционными поправками и желаю вам процветания.





- Господин председатель, благодарю вас за интервью.





Торгын Нурсеитова







