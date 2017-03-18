МВД РК: Найденный в Алматы россиянин не был в рабстве

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сделало заявление касательно дела о похищении и удержании в рабстве россиянина, бывшего физика Юрия Образцова, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам официального представителя МВД, Юрий Джанович Образцов состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом «шизофрения параноидная». Мужчина прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее он планировал поехать в Ташкент.

На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал.

Где находился на протяжении трех лет, как проживал, с кем общался, Образцов ответить не смог.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой телесных повреждений на теле Образцова не обнаружено.

Обстоятельства дела выясняются, досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, мужчина рассказал, что провел несколько лет в плену в далеком ауле и с трудом сбежал от своих мучителей