МВД РК: Найденный в Алматы россиянин не был в рабстве
У Юрия Образцова диагностирована параноидная шизофрения.
Министерство внутренних дел Республики Казахстан сделало заявление касательно дела о похищении и удержании в рабстве россиянина, бывшего физика Юрия Образцова, сообщает Zakon.kz.
Так, по словам официального представителя МВД, Юрий Джанович Образцов состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом «шизофрения параноидная». Мужчина прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее он планировал поехать в Ташкент.
На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал.
Где находился на протяжении трех лет, как проживал, с кем общался, Образцов ответить не смог.
Проведенной судебно-медицинской экспертизой телесных повреждений на теле Образцова не обнаружено.
Обстоятельства дела выясняются, досудебное расследование продолжается.
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