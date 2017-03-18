Глава государства: Без Нацфонда положение в Казахстане было бы плачевным

Без Нацфонда положение в Казахстане было бы плачевным. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в интервью представителям отечественных СМИ, передает Казинформ.

«Вы забываете, когда мы разрабатывали программу «Стратегия-2050» на нашем пути были десятки трудностей, я об этом говорил», - сказал Глава государства, отвечая на вопрос о возникающих рисках и вызовах.

«Вопрос о будущем в руках только Аллаха, но все же, оценивая наше положение, можно делать прогнозы», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Как отметил Президент, риски и вызовы зависят в том числе «от положения дел у наших соседей, в мировой экономике, от спокойствия внутри страны». В связи с этим Казахстану необходимо быть гибким, но всегда нужно придерживаться генеральной линии развития. «Кто думал, что за один год так понизится цена на нашу экспортную продукцию. Никто об этом не знал, никто из экспертов об этом не сказал. Мы в течение года лишились 40% финансовых поступлений», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что если бы не был создан Нацфонд и мы были бы не готовы к кризису, то сейчас положение страны было бы плачевным.

В новом Послании были обозначены приоритеты дальнейшего развития.

Как отметил Президент РК далее необходимо продолжить реализацию программы индустриализации, развивать малый и средний бизнес, улучшать социальное положение, следить за здравоохранением и образованием, а также устранять внутренние недостатки.

Серик Сабеков