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СМИ раскрыли план Пентагона по уничтожению Исламского государства

18 марта 2017, 21:41

Этого плана может быть недостаточно для выполнения цели Трампа — полностью уничтожить ИГ в короткие сроки.


План американского лидера Дональда Трампа по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» во многом похож на проект его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на NBC.

По словам источников, ожидается продолжение бомбардировок позиций ИГ коалицией во главе с США, а также усиление поддержки местных сил, чтобы вернуть контроль над городами Мосул в Ираке и Ракка в Сирии. Также планируется лишить ИГ финансовых потоков и стабилизировать ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.

Как отмечает телеканал, этот план Пентагона не слишком отличается от «медленных и постепенных шагов» по борьбе с террористами, «за что Трамп высмеял администрацию Обамы». Источники, в свою очередь, подчеркнули, что этого плана может быть недостаточно для выполнения цели Трампа — полностью уничтожить ИГ в короткие сроки.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис добавил, что это не окончательный вариант плана по борьбе с ИГ. По его словам, «предварительный план — это серьезная стратегия, которая ставит больший акцент на дипломатии, экономики и информации, чем на военные аспекты».

Фото © CC0


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