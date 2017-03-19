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Глава Крыма: Путин должен быть "пожизненным президентом"

19 марта 2017, 01:30

По мнению Аксенова, у главы государства должны быть правильные рычаги, так как от его решений зависит будущее страны.


Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его слова о необходимости монархии в России вырвали из контекста. Это заявление политик сделал в эфире телеканала "Россия 24", пишет РИА Новости.

"Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях. И я приводил определенные аналогии о том, что, к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин при Советском Союзе руководил процессом, я уверен, что союз бы не распался ", — сказал Аксенов. Глава Крыма также отметил, что решительный лидер мог бы повлиять на ситуацию и в царской России 100 лет назад.

По его мнению, у главы государства должны быть правильные рычаги, так как от его решений зависит будущее страны.

"О смене конституционного строя я не говорил…Я говорил о Владимире Владимировиче, а не о строе. Он должен быть пожизненным президентом", — подытожил политик.

Ранее, 14 марта, Аксенов заявил, что России необходима такая форма правления, как монархия. Комментируя его слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сказал, что президент без оптимизма относится к подобным идеям, тем более в отдельно взятом регионе монархии быть не может.

Фото © РИА Новости. Александр Полегенько


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