Сегодня Madison Square Garden - столица Казахстана! - американский телеведущий

19 марта 2017, 08:30

До боя Головкин - Джейкобс остается час.

Ведущий программ телеканала FOX Business и писатель Чарлес Пэйн впечатлен уровнем поддержки казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в Нью-Йорке, передает Vesti.kz.

Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.

"Этим вечером арена Madison Square Garden - столица Казахстана. А где Бруклин?" - написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.




Фото: HBO

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