Сегодня Madison Square Garden - столица Казахстана! - американский телеведущий
19 марта 2017, 08:30
До боя Головкин - Джейкобс остается час.
Ведущий программ телеканала FOX Business и писатель Чарлес Пэйн впечатлен уровнем поддержки казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в Нью-Йорке, передает Vesti.kz.
Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.
"Этим вечером арена Madison Square Garden - столица Казахстана. А где Бруклин?" - написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.
#GGGJacobs tonight Madison Square Garden is the capital of Kazakhstan— Charles V Payne (@cvpayne) 19 марта 2017 г.
where Brooklyn at? pic.twitter.com/joSTfkNwg5
Фото: HBO
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