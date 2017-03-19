Сегодня Madison Square Garden - столица Казахстана! - американский телеведущий

Ведущий программ телеканала FOX Business и писатель Чарлес Пэйн впечатлен уровнем поддержки казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в Нью-Йорке, передает Vesti.kz.





Ранее издание New York Post в превью отметило, что в зале сложится уникальная ситуация: большая часть фанатов будет поддерживать иностранца Головкина, а не Джейкобса, который будет выступать в родном городе.





"Этим вечером арена Madison Square Garden - столица Казахстана. А где Бруклин?" - написал Пэйн в твиттере, намекая на родной район Джейкобса.







#GGGJacobs tonight Madison Square Garden is the capital of Kazakhstan

where Brooklyn at? pic.twitter.com/joSTfkNwg5 — Charles V Payne (@cvpayne) 19 марта 2017 г.







