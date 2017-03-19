Могу гарантировать, что кто-то выиграет нокаутом! - Головкин о бое с Джейкобсом

19 марта 2017, 09:30

К этому поединку оба подходят с сериями досрочных побед.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин не сомневается, что в его бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом будет нокаут, передает Vesti.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO не уточнил, кто именно одержит досрочную победу.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в карьере, а в 33 случаях он побеждал нокаутом. Ему принадлежит серия из 23 досрочных побед подряд.

На счету 30-летнего Джейкобса 33 боя, в которых он одержал 32 победы (29 нокаутом) и потерпел одно поражение. Американец досрочно завершал последние 12 боев.

"Я могу гарантировать, что кто-то выиграет нокаутом", - сказал Головкин в интервью The New York Times.

Фото: ESPN



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