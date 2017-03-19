Головкин отправил Джейкобса в нокдаун в четвертом раунде

19 марта 2017, 10:24

Бой проходит в Нью-Йорке.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке проходит бой межу казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.

В начале четвертого раунда Головкин отправил Джейкобса в нокдаун. Американец поднялся и продолжил бой.

Фото: Vesti.kz

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