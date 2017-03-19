Геннадий Головкин победил Дэниэла Джейкобса





Поединок между боксерами состоялся утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Уже в четвертом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун, но Джейкобс сумел подняться и продолжить битву.





Боксер из Казахстана заработает 2,5 млн долларов, американец – 1,75 млн. Вдобавок соперники получат проценты от продаж PPV (выручка от прямых трансляций).





Тем не менее, боксеры провели все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Головкину.





Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде.





Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24-х.