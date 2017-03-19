Крупнейший штат Индии возглавил политик-националист

Ему случалось сравнивать неугодных личностей с известными террористами и советовать тем, кто не разделяет его взглядов, уезжать из Индии.

Известный антимусульманскими высказываниями индийский националист Йоги Агитьянан стал главным министром штата Уттар-Прадеш, сообщает Би-би-си.





На выборах в законодательное собрание штата на прошлой неделе партия Бхаратия Джаната, к которой он принадлежит, добилась наилучшего результата с 1980 года. В кампании активно участвовал премьер-министр Индии и лидер партии Нарендра Моди. Победа в Уттар-Прадеше рассматривается как его крупное личное достижение.





Персональный выбор главного министра штата осуществляло руководство партии. 44-летний Агитьянат считается ее восходящей звездой, но многих настораживает его невоздержанность в словах. Ему случалось сравнивать неугодных личностей с известными террористами и советовать тем, кто не разделяет его взглядов, уезжать из Индии.





Агитьянат известен бескомпромиссной поддержкой законов в защиту коров, которых индуисты считают священными животными. Недавно он с похвалой отозвался о попытке президента США Дональда Трампа ограничить възед в США граждан нескольких исламских стран.





Новый глава правительства штата является старшим священнослужителем находящегося там же индуистского храма.





Уттар-Прадеш - крупнейший из 29 штатов и семи территорий Индии с населением около 220 миллионов человек, пятую часть которого составляют мусульмане.





Федеральный министр информации Венкаян Найду выразил мнение, что новый глава штата обеспечит развитие и эффективное управление, тогда как лидер парламентской фракции оппозиционного Индийского национального конгресса Маниш Теван написал в "Твиттере", что назначение Агитьяната еще больше парализует общество.





Всеобщие выборы пройдут в Индии через два года.



