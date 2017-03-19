Хоккеист на матче НХЛ разбил лицо болельщику через щель в ограждении

Инцидент произошел во время матча "Детройт" — "Колорадо Эвеланш" вечером 18 марта. Бошман передавал пас, однако шайба, пролетев через небольшую щель в заградительном стекле, попала лицо одному из фанатов. Мужчине помогли подняться и дали полотенце, чтобы вытереть кровь.





Несмотря на травмы, болельщик остался на трибуне до конца игры. В комментариях под видео люди не только восхищаются его мужеством, но и хвалят за то, что во время удара он ухитрился удержать стакан с имбирным элем.