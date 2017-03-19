Хоккеист на матче НХЛ разбил лицо болельщику через щель в ограждении
19 марта 2017, 15:15
Инцидент произошел во время матча "Детройт" — "Колорадо Эвеланш" вечером 18 марта.
Хоккеист клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Франсуа Бошман попал шайбой в лицо болельщику через отверстие для видеокамеры, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время матча "Детройт" — "Колорадо Эвеланш" вечером 18 марта. Бошман передавал пас, однако шайба, пролетев через небольшую щель в заградительном стекле, попала лицо одному из фанатов. Мужчине помогли подняться и дали полотенце, чтобы вытереть кровь.
Несмотря на травмы, болельщик остался на трибуне до конца игры. В комментариях под видео люди не только восхищаются его мужеством, но и хвалят за то, что во время удара он ухитрился удержать стакан с имбирным элем.
Фото: скриншот
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