Тезка Саддама Хусейна хочет сменить имя из-за проблем с работой
19 марта 2017, 16:29
По словам Хусейна, в течение долгого времени он не мог понять причину отказов.
Индийский тезка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, который в течение двух лет не может найти работу, обратился в суд для смены имени, пишет РИА Новости.
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Хусейн был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.
"Люди боятся нанимать меня", — приводит газета слова Хусейна. По его словам, он является "невинной жертвой чужих преступлений". Хусейн пояснил, что получил 40 отказов в найме на работу от транснациональных судоходных компаний.
По словам Хусейна, в течение долгого времени он не мог понять причину отказов. "Затем я поговорил с отделами кадров компаний, и некоторые из них ответили, что проблема в моем имени", — заявил индиец.
Как пишет издание, индиец сменил имя на Саджид и получил все необходимые документы, включая паспорт, карточку избирателя и водительские права. Тем не менее, университет отказался менять имя в дипломе, пока его не поменяют в сертификатах об окончании 10 и 12 классов.
Хусейн обратился в Центральный орган среднего образования (CBSE) с просьбой о смене имени в сертификатах, но ведомство до сих пор не дало ответ. В связи с эти он также обратился в высший суд штата Джаркханд. Слушание по этому делу назначено на 5 мая 2017 года.
Фото: AP Photo
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