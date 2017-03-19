Казахстанец проиграл несколько миллионов тенге на ставках на бой Головкин - Джейкобс

Он выбрал четыре исхода, но ни один из них не сыграл.

Казахстанец проиграл крупную сумму на ставках на бой между Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.





За несколько дней до поединка в соцсетях появилось фото чека, на котором были видны четыре ординарные ставки. Игрок поставил по миллиону тенге на победу Головкина нокаутом в четвертом, пятом, шестом и седьмом раундах.





В букмекерской компании Tennisi.kz в ответ на запрос не подтвердили, но и не опровергли информацию о сделанных ставках на общую сумму в четыре миллиона тенге.









Бой Головкин - Джейкобс завершился победой казахстанца единогласным решением судей. При этом GGG в четвертом раунде отправил соперника в нокдаун, но американец сумел восстановиться.

