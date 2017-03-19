Назарбаев поздравил Головкина с победой
19 марта 2017, 17:25
Глава государства отметил, что Г.Головкин в напряженном бою с сильным соперником, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, в очередной раз достойно защитил свои чемпионские титулы.
На сайте Акорды опубликовали поздравление Геннадию Головкину в связи с защитой титула чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версиям WBA (Super), WBC, IBO и IBF, сообщает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что Г.Головкин в напряженном бою с сильным соперником, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, в очередной раз достойно защитил свои чемпионские титулы.
«Твой успех доставил большую радость всем казахстанским болельщикам, наполнил их сердца чувством гордости за нашу страну и отечественную школу бокса», - говорится в поздравлении.
В завершение Президент Казахстана пожелал Г.Головкину крепкого здоровья и новых спортивных достижений.
Боксеры провели все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Головкину.
Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде.
Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24-х.
Фото: Экспресс К
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