Назарбаев поздравил Головкина с победой

Глава государства отметил, что Г.Головкин в напряженном бою с сильным соперником, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, в очередной раз достойно защитил свои чемпионские титулы.





«Твой успех доставил большую радость всем казахстанским болельщикам, наполнил их сердца чувством гордости за нашу страну и отечественную школу бокса», - говорится в поздравлении.





В завершение Президент Казахстана пожелал Г.Головкину крепкого здоровья и новых спортивных достижений.





Боксеры провели все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Головкину.

Для Джейкобса это поражение стало вторым в карьере при 32 победах (29 КО). Первое американец потерпел семь лет назад от россиянина Дмитрия Пирога в пятом раунде.

Головкин же одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24-х.



