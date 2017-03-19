Дикий носорог попросил снимавшего его оператора почесать ему пузо
19 марта 2017, 17:45
Оператор отметил, что животное было настроено дружелюбно и само решило к нему подойти.
Оператор Гарт де Бруно Остин снимал носорогов в Южной Африке, когда одна из самок подошла к нему и начала ластиться. Мужчина не испугался и почесал пузо дикому животному, передает РИА Новости.
Оператор отметил, что животное было настроено дружелюбно и само решило к нему подойти. Туристы, которые решат погладить или почесать носорога, рискуют своей жизнью, предупредил он.
"Я снимал носорогов несколько лет для документального фильма и за это время заслужил их доверие", — признался Остин.
Носороги в дикой природе подвергаются серьезной опасности из-за браконьеров. В 1977 году покупка и продажа рогов носорогов была запрещена во всем мире. На черном рынке стоимость одного рога может составлять около 50 тысяч евро.
Как показали последние события, животные не защищены и в зоопарках. В ночь на 7 марта неизвестные преступники проникли на территорию зоопарка Туари под Парижем, убили пятилетнего носорога по кличке Винс и отпилили один из его рогов. После этого руководство зоопарка в чешском Двур-Кралове-над-Лабеме решило защитить своих носорогов и самостоятельно удалить им рога.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849713-abb8b1e64280b73ec68b9f457b9bded0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...