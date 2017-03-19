Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанцы подрались во время боя Головкина и Джейкобса

19 марта 2017, 18:13

Сначала мужчины громко кричали друг на друга, а затем пустили в ход кулаки.


В Сеть попало видео драки в зрительном зале во время боя Головкин-Джейкобс, передает Zakon.kz.

Автор назвал ролик "Казахи подрались в момент боя Головкина". Сначала мужчины громко кричали друг на друга, а затем пустили в ход кулаки.

Чем завершился инцидент неизвестно.


Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...