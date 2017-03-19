Казахстанцы подрались во время боя Головкина и Джейкобса
19 марта 2017, 18:13
Сначала мужчины громко кричали друг на друга, а затем пустили в ход кулаки.
В Сеть попало видео драки в зрительном зале во время боя Головкин-Джейкобс, передает Zakon.kz.
Автор назвал ролик "Казахи подрались в момент боя Головкина". Сначала мужчины громко кричали друг на друга, а затем пустили в ход кулаки.
Чем завершился инцидент неизвестно.
Фото: скриншот
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